Makoke confirma que tuvo una relación con Julio Iglesias cuando solo tenía 19 años

La imagen de una casi adolescente Makoke junto a Julio Iglesias han removido el ya por sí agitado clan familiar de los Matamoros. Este sábado, la exconcursante de 'GH VIP' aclaraba en 'Viva la vida' si tuvo algo con nuestro cantante más internacional

"Me ha sorprendido que Kiko hablara del tema y no quiero pensar que lo ha hecho con mala intención", afirmaba Makoke refiriéndose a su ex. La que fuera azafata del Telecupón en los años noventa en Telecinco no quería entrar en muchos detalles pero confirmaba su relación con Julio Iglesias: "Nadie de mi entorno lo sabía", confesaba añadiendo que fue "una relación bonita" cuando ella tenía tan solo 19, aunque corta ya que duró menos de un año.

Por otro lado Makoke decía a Emma García que quiere terminar con la "guerra" que mantiene con Kiko pero asegura que tiene una prioridad en la vida, su familia, y si se la toca no le queda otra que responder ya que asegura que los va a defender con uñas y dientes. Por eso tiene un mensaje claro para su ex y es que si él ataca a sus hijos no va por buen camino: "Por ahí, no", le advierte.

Kiko Matamoros entraba en directo para dar su opinión al respecto y a la vez defenderse asegurando que él no ha sido quien ha desvelado el romance de Makoke con Julio Iglesias.