Un piloto se queda dormido y pasa de largo el aeropuerto de destino

La realidad siempre supera a la ficción, y hay historias que al terminar felizmente te producen una sonrisa a la vez que incredulidad.

Un piloto que cubría el trayecto entre Tasmania y King Island (Autralia) , se quedó dormido en pleno un vuelo y pasó de largo el aeropuerto de destino donde tenía que aterrizar, teniendo que aplicar 46 kilómetros más adelante una maniobra especial para dar marcha atrás y volver hasta el destino previsto.

La Oficina de Seguridad del Transporte de Australia (ATSB) está investigando el incidente que ha sido catalogado como "incapacitación del piloto", como informa el diario The Independent.

Según recoge ABC, en el informe que desgrana el incidente ocurrido cuando la aeronave se aproximaba a su destino, se puede leer lo siguiente: "El piloto se quedó dormido, lo que provocó que la aeronave avanzara 46 kilómetros más allá de King Island". No obstante, para tranquilidad de los pasajeros iba puesto el piloto automático y en un momento dado el piloto se despertó y corrigió la trayectoria, pudiejdo aterrizar sin mayor problema el jueves 8 de noviembre.



Con todo, el suceso no quedará así, pues la entidad encargada de la seguridad aérea australiana lo ha calificado de "incidente operacional serio". Por ello que se va a llevar a cabo una investigación a fondo para que esta historia no se repita. Algo que por otro lado es complicado, pues según una encuesta de 2013 realizada por el sindicato Balpa, que cita El Confidencial, un 56% de los pilotos admitieron haber dejado los mandos mientras estaban pilotando un avión.