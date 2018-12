El soberbio 'zasca' de Ana Rosa Quintana a su colaboradora catalanista, Mayka Navarro

Ante la insostenible, con visos de alarmante, situación que se está viviendo en Cataluña y las medidas que el Gobierno que preside Pedro Sánchez podría -por fin- tomar para frenar los continuos problemas que genera cada día el presidente de la Generalitat junto con los grupos independentistas, apoyados por los grupos ultras de los CDRs, Ana Rosa Quintana ha querido dar su opinión al respecto precisamente a su colaboradora más catalanista, Mayka Navarro:



"Tenéis un presidente que es un delegado de Puigdemont, que es el presidente de los independentistas y no de los catalanes, que tiene a todos patas arriba y que no hace nada de lo que interesa a los ciudadanos. Lo de hacer un ayuno de 48 horas ya es un ridículo para el que no tengo palabras. Esta es mi opinión..."