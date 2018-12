Kiko Matamoros pillado con 'las manos en la masa'

Tras el duro enfrentamiento que mantuvo Kiko Matamoros con su hijo Diego, durante la emisión del pasado 'Sábado Deluxe', el exmarido de Makoke, que entraba en directo desde una discoteca, continuó su noche de esparcimiento ya que no se encontraba solo.



Kike Calleja, reportero de 'Sálvame', que s encontraba con Matamoros durante la conexión del duplex en directo con el plató, pilló al colaborador con su 'nueva ilusión' en un reservado del local de copas. Se trata de una chica morena de entre 25 y 30 años y Matamoros pidió discreción al reportero según recoge la web de T5.



Tras el tenso y verbalmente agresivo momento que tuvo Kiko con su hijo Diego, Kike le dijo a Kiko que todo le había parecido "bastante triste" pero el colaborador estaba bien: "No estaba arrepentido" dice Calleja



Pero lo importante no era cómo estaba, sino con quién. El reportero de ‘Sálvame' asegura que le pilló "con las manos en la masa" porque le vio con una mujer, "con su nueva ilusión". "No estaba triste, estaba entretenido", afirmaba Calleja que sin dar el nombre de la chica, explicaba que es morena, de entre 25 y 30 años, de origen italiano y la pareja estaba haciendo lo que hace cualquier pareja: "¡Darse besos!"



Sin embargo, Kiko ha pedido discreción, el reportero no habló con la chica pero sí ha dicho de ella que cree que no es la única ilusión de su compañero.