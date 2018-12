Monica Hoyos parece tener 'sindrome de Estocolomo' ante la ausencia de cámaras

Tras su salida de la casa de 'GH VIP' en Guadalix de la Sierra, Mónica Hoyos parece que tiene 'síndrome de Estocolmo' y necesita actuar para una cámara, aunque sea la del teléfono móvil.



La peruana parece que no termina de asumir que ya no está rodeada de cámaras las veinticuatro horas del día y su aterrizaje en 'la Tierra' después de su encierro de varios meses en el pueblo madrileño está siendo ha sido de los más complicados que se recuerden en la historia del formato.



Su salida ha sido doblemente dolorosa, primero por no ganar y conseguir el preciado premio de los 100.000 euros, y segundo porque su 'archienemiga' Miriam Saavedra se ha granjeado la simpatía del público y es la firme candidata a ganar el realitie.

Mónica no cae bien, ella lo sabe y reconoce, no lo decimos nosotros. Los colaboradores de los programas de Telecinco la conocen muy bien y saben como es, por lo que tienen claro como sacarla de sus casillas, además durante su permanencia en el concurso se ha dado cuenta perfectamente que el público no la quiere, no levanta ningún tipo de filia, todo son fobias hacia ella.



Por eso Mónica hace de tripas corazón e intenta disimular poniendo al más tiempo buena cara, incluso ante las innumerables críticas que está recibiendo en las redes sociales tras su regreso a ellas.

Por eso pone la música a todo volumen para acallar los ataques y dedica bailes a los pocos que le han demostrado que están a su lado, apoyándola.

La ex de Carlos Lozano no para de bailar y cantar. Como dice el refrán: quien canta, sus males espanta. Y ella parece aplicárselo a su vida después de 'Gran Hermano VIP'.



Mónica se ha grabado cantando una tonadilla que, junto a sus movimientos y gestos exagerados, a más de uno le ha recordado el "Me oyen, me escuchan" de Thalía.

"Buenas tardes a todos los que estáis por ahí / Solamente deciros que aproveches en ser feliz. ¡Os quieroooo! Tengo ganas de ti. Tranqui, 'popu'...", cantaba a cámara totalmente desinhibida.

De esta manera informal, la exazafata de 'El precio justo' respondía a quienes arremeten contra ella cada vez que comparte un vídeo o una foto en Instagram.



"Si así soy, así voy, así siento y así será. Sin hablar mal de la gente así empecé. Por todo el aguante que habéis tenido los que me seguís, por vuestro tiempo, ¡ahora os defiendo a vosotros yo! ¡Ah! Y a quién no le guste, que se de una vuelta por otro perfil 😘 #noalosinsultos #MónicaHoyos".



Parece que la Hoyos lo tiene claro: "Cada una es como es, y quien no trague, pues que se ahogue".