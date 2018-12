Tamara Falcó se parte de risa ante la supuesta relación de Makoke con Julio Iglesias

En este circo de dos pistas mediatico sobre la separación matrimonial de Makoke y Kiko Matamoros, una de las noticias más inesperada era cuando Kiko tiraba un 'globo sonda' dejando entrever que su ex mujer había tenido algo más que amistad con Julio Iglesias.

La protagonista terminó reconociendo que era verdad pero que también habían pasado muchos años desde aquello ya que solo tenía entonces 19 años y duró menos de un año.

Ante esta declaración Tamara Falcó era la primera del clan Preysler en romper el silencio y en su última aparición pública, la hija de Isabel Preysler y el Marqué de Griñon no ha tenido reparos en pronunciarse acerca del romance de su 'tío Julio Iglesias', como le llama cariñosamente.

"Es difícil contar la cantidad de personas con las que ha estado tío Julio", bromeaba Tamara tras asegurar que no tenía ni idea de que pudiese haber tenido algo con Makoke. "No me extrañaría", opinaba. "No me he enterado de la cantidad de señoras con las que ha estado"