Ana Rosa indignada ante el comentario de Tony Spina a una de sus reporteras

El que no corre vuela, y estos 'frikis' guaperas especialista en 'realities' que no tienen mas oficio y beneficio que hacerse populares apareciendo en televisión para despues hacer bolos por las dicotecas aprovechan cualquier oportunidad para lanzar la caña y ver si pica alguna 'pececita'

Tony Spina visitaba 'El Programa de Ana Rosa' para hablar sobre unas fotos que han salido a la luz donde se le ve junto a Makoke saliendo de un hotel tras haber entrado a las 6 de la madrugada y salido a las 14 horas.

Según recoge Exclusiva Digital, durante la conexión con la redacción del programa, el italiano le ha hacía una particular proposición a la reportera Marta Riesco:

"Últimamente mucha gente quiere venir a mi habitación, si quieres puedes ser la siguiente".

Marta encajaba el comentario con humor y respondía entre risas: "Me lo pensaré". Pero a su jefa Ana Rosa el comentario no le ha hecho ninguna gracia: "Tengo que decirle a Tony que no me ha gustado nada lo que le ha hecho a nuestra compañera".