¡ATENCIÓN! La Guardia Civil advierte de un nuevo engaño en los cajeros automáticos

La Guardia Civil ha informado a través de su cuenta oficial de Twitter de un nuevo método de engaño en los cajeros automáticos con un teclado falso.

La Benemérita recomiendan no alejarse nunca del cajero si cajero no da dinero solicitado, avisar al banco y nunca fiarse de los desconocidos que ofrecen su ayuda.

A través de sus redes sociales la Guardia Civil ha alertado de una nueva forma de estafa que utilizan los ladrones para acceder a las tarjetas de crédito de las víctimas.

El método consiste en colocar un teclado falso en algunos cajeros automáticos cob el que consiguen el numero pin de la tarjeta.

Si tu operación bancaria es correcta pero el cajero no te da el dinero NO te vayas

a) Comprueba la que ranura no esté tapada

b)Cuidado con los voluntarios "ayudantes"

c) Llama a tu banco/tarjeta pic.twitter.com/HTHudXvFsb