Mila Ximénez utiliza su blog para 'masacrar' a Kiko Matamoros y Makoke

Mila Ximénez es mujer de afilada lengua que además sabe poner sus pensamientos negro sobre blanco como buena periodista que es, y donde sin duda quedan mejor ya que nos evita oir su elevado y chirriante nivel de audio.



Desde el blog que tiene en la revista Lecturas, la ex mujer de Manolo Santana se despacha con soltura sobre Makoke y Kiko Matamoros, hablando en primer lugar de la demanda que le puso la ex concursante de 'GH VIP 6' en la que "los jueces dictaron sentencia casando las pruebas con las mentiras, y me han dado la razón".



Sobre ello además afirma que "Para los Makokikos los tribunales son un plató más que solo acatan si la sentencia es a su favor. Si tienen alguna penalización, se la pasan por el forro de sus chalecos de marca"



Sobre el enfrentamiento que mantuvieron el pasado sábado en directo Kiko Matamoros con su hijo Diego lo califica como "un careo de cloaca" (recordemos que se produjo en ('Sábado Deluxe') añadiendo que "No puedo imaginarme insultando a los míos en esos términos, me hicieran lo que me hicieran".



En relación con Kiko Matamoros la colaboradora de 'Sálvame' afirma que "Ver a un Kiko disfrazado de Gucci, pasando frío por enarbolar la marca para disimular su deterioro, es lo más patético que le he visto en años" agregando "Kiko es un perdedor y un pobre hombre que lustra más sus zapatos de marca que el cuidado de sus hijos"



Para finalizar su post, Ximénez comenta la supuesta relación de Makoke con Julio Iglesias; "Alguien muy cercano a Julio Iglesias me ha llamado este fin de semana para decirme, con carcajadas, que a Julio le han mandado una imagen de Makoke para ver si la recordaba. Me reservo la respuesta".