¡ESCÁNDALO! Ángel Garó afirma que Verdeliss se quedó embarazada para entrar en 'GH VIP 6'

Que la relación entre Angel Garó y Verdeliss no es buena es algo conocido por todos los espectadores que estén siguiendo el desarrollo de 'GH VIP 6'.



Sus enfrentamientos, tras salir de la casa de Guadalix de la Sierra, continúan en el plató cuando ambos coinciden en las galas del realitie de convivencia.



El humorista tiene a la youtuber entre ceja y ceja, y ella tiene "miedo" a Garó. Este jueves, tras realizar varios comentarios fuera de lugar sobre sus hijos, Garó -perdiendo los papeles- hizo una grave acusación sobre su compañera de concurso: "¿Te quedaste embarazada para entrar en el concurso o no me lo dijiste?".



Según recoge Exclusiva Digital, la respuesta de Verdeliss ante semejante acusación fue tajante: "No, de hecho cuando me propusieron ‘GH VIP' ni siquiera tenía en mente quedarme embarazada". Ante la gravedad del comentario, según publica la web de T5, Jorge Javier Vázquez intervino para hablar en nombre del programa que le daba instrucciones a través del pinganillo: "Me está diciendo Álvaro, productor de Zeppeling, que eso no es cierto, Ángel".



Al verse "pillado" y sin una salida airosa, Garó utilizó una táctica frecuente en él: marcharse de plató. Tras ello Verdeliss no pudo evitar derrumbarse y estuvo a punto de echar unas lágrimas al no entender la actitud y actuación del humorista.