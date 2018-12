Mª Jesús Ruiz se descompone durante la publicidad en 'Sálvame': "Estoy quedando como una loca"

Tras desmontar Gil Silgado en directo el testimonio de María Jesús Ruiz, la ex Miss España se derrumbó. La participante de la última edición de 'Supervivientes' y ahora colaboradora temporal de 'Sálvame' vivió una sucesión de sobresaltos durante el programa pero lo que no pudimos ver fue lo que ocurría durante la publicidad del programa de las tardes de Telecinco cuando hablaba con su representante y se lamentaba de no hablarse con sus hermanos, con su ex y de estar quedando "como una loca".

La de Jaén confesó que intentó "camelarse" a su ex para conseguir su visto bueno de cara a un nuevo proyecto profesional, pero el mismo Gil Silgado echaba por tierra esa afimración en directo tal y como recoge la web de T5 .

Poco después intervenía Julio Ruz, también expareja de María Jesús, para señalar a la madre de la modelo como la principal peor influencia y motivo por el ella volvía con Gil Silgado a pesar de las graves polémicas, con juicios incluidos, que han tenido.

En publicidad, la colaboradora se desahogaba entre lágrimas con su representante y le confesaba que no se habla ni con su ex ni con sus hermanos: "Claro, porque mientes a todo el mundo, tienes que reconocerlo y pedir ayuda", le aconsejaban. Mª Jesús afirmaba en este sentido que: "La que lo estoy haciendo mal soy yo, estoy quedando como una loca".

Un día después de todo esto María Jesús exculpaba a su madre de todo: "Soy la única responsable y culpable de todas mis decisiones y equivocaciones". Además, aseguraba que tiene el apoyo "incondicional" de su familia pero reconocía que la polémica le ha pasado factura con su madre: "No nos hablamos. Está cabreada y es normal".

Por otro lado, Kike Calleja le decía que Gil Silgado va a tomar medidas legales contra ella. Además, está dispuesto a mostrar las conversaciones que han tenido para demostrar su verdadera relación, algo ante lo que María Jesús se mostraba resignada: "Que me venda una vez más, no me sorprende"