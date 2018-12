Techi escandaliza a Jorge Javier con sus declaraciones sobre como le gusta practicar sexo

Techi acudía anoche 'Sábado Deluxe' para rellenar los últimos minutos del programa de Telecinco con la parte más transgresora hablando de su vida sexual.



Tras conceder una entrevista a la recien desaparecida revista 'Primera Línea' donde cada confesión era una bomba. La ex concursante de 'GH VIP 6' llegaba al programa de la noche de los sábados para ampliar detalles y dejar con la boca abierta al mismísimo Jorge Javier Vázquez y atodos los colaboradores.



Para muestra de lo que dijo recogemos algunas de sus declaraciones que son toda una declaración de principios de su sexualidad:

"Soy muy de hacerlo en sitios raros como encima del capó en plena M40 mientras los coches pasan"

"Un día se la vi a Suso en la ducha y es el que más grande la tenía, a parte de Darek y Omar"

"Me lo he pasado tan bien con Kiko Rivera a quien le pongo un 10. Me ponía muy cachonda, a 800 revoluciones y a 20 uñas que es mi postura favorita"

"Los hombres me gustan guarros en la cama, que sean cerdos para que me entiendas. Y Kiko lo era"

"Soy una señora en la mesa y una perra en la cama"

"El pene más pequeño que he visto corresponde a un futbolista muy conocido de primera división"