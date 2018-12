La escandalosa petición sexual que hizo Aurah a Suso en la casa de 'GH VIP'

Quedan tres días contando hoy para que conozcamos al ganaodr de la sexta edición de ‘GH VIP'. Suso, El Koala y Miriam Saavedra son los tres finalista y parece que su relación de amistad va cada dia mejor al estar solos en la casa y haber salido personas que pudieran crispar la convivencia.

Estar 24 horas al día juntos los tres da para mucho y en estos últimos días las confesiones sobre situaciones que se han producido durante el concurso, y que desconocíamos hasta ahora, están saliendoa la luz.

Entre ellas Suso ha contado lo que le pidió Aurah Ruiz cuando todavía la canaria estaba en la casa de Guadalix de la Sierra.

"Aurah me dijo que le gustaría hacerlo siete veces al día cuando saliésemos de la casa", confesaba Suso a Miriam Saavedra y El Koala. Según recoge Lecturas, estos no han podido más que reírse ante tamaña confesión, mientras Suso ponía cara de 'eso no hay cuerpo que lo aguante'.

Pero claro, es que dentro de 'Gran Hermano VIP 6', Aurah y Suso no pudieron dar rienda suelta a su pasión con la debida libertad ante la presencia de las cámaras y de sus compañeros que no paraban de entrar y salir del cuarto.