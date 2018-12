Belén Esteban 'destroza' a Chayo Mohedano: "Se cree la Beyoncé de Torrejón"

Rosario Mohedano figuraba en el cartel de un homenaje a Chiquito de la Calzada que iba a tener lugar en un pueblo de Toledo al que habitualmente acude la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano a realizar actuaciones.

Según recoge Lecturas, la sobrina de Rocio Jurado llegaba hasta lugar de evento, pero algo vio que hizo que se marchara antes de subirse al escenario. Según parece, la presencia de alguna cámara de ‘Sálvame' y el reportero de turno incluido fue el motivo, aunque los colaboradores no opinión lo mismo

Belén Esteban criticaba el comportamiento de Rosario Mohedano "¡Qué vergüenza!". Chayo debía compartir escenario con Bigote Arrocet o Karina. "Ella se va porque hay 40 personas", explicaba la de San Blas "Pero aunque hubiera una persona, tenías que haberte quedado".

"Si es por Sálvame, ¿a qué tienes miedo? Qué vergüenza", continuaba ronroneando Belén.

"Tanto tú, Rosa, como tu hija, pongáis eso. Entiendo que el programa no haya sido cómodo pero ¿no te da vergüenza? Que has estado mucho tiempo y tu hija se ha sentado aquí poniendo el cazo...".

Belén estaba muy enfadada por la actitud de Rosa Benito y su hija "Miedo a nada. Te deseo toda la suerte Chayo y qué pena, Rosa, que el tiempo me ha dado la razón".

"¿Para qué dice que va si sabe que hay cámaras?" afirmaba Kiko Hernández quien tampoco entendía el comportamiento de Rosario. "Lo tuyo no interesa", aseguraba. "No has sido profesional en tu vida. Si hay una persona, te debes a esta persona. Sois unas mentirosas las dos, madre e hija. ¡Que no nos interesa ya vuestra vida!" terminaba echándoles en cara