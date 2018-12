Miriam Saavedra, de 'GH VIP 6' a "presidenta" de Perú

Miriam Saavedra se ve fuerte y, aunque no lo diga en directo, ya se considera ganadora de 'GH VIP 6'. La concursante, ex novia de Carlos Lozano, se ha venido arriba en los últimos días y ya aspira incluso a ser presidenta de su país natal: Perú



Después de protagonizar una ‘campaña' para ganar el reality de convivencia de Telecinco, como si de una campaña electoral se tratase, Miriam se ha visto con tablas y recursos suficientes para postularse a la presidencia del país sudamericano.



Cosas peores hemos visto, aunque no sabemos si vamos a soportar la campaña de visitas a platós de programas de Telecinco de la peruana si esta noche se alza con el triunfo de la sexta edición de 'Gran Hermano VIP'