Suso amenaza con boicotear en directo la gala final de 'GH VIP 6'

Es evidente que estar encerrado en una casa durante un largo periodo de tiempo conviviendo con desconocidos puede afectar psicologicamente a una persona.



Y ahí está Suso para demostrar esta teoría ya que parece estar dispuesto a crear una polémica gratuita este jueves en la final de 'GU VIP 6'.



Estos últimos días no han sido fáciles para él concursante experto en realities ya que se ha dado cuenta del gran apoyo con el que cuenta Miriam Saavedra. Un apoyo del que Suso es consciente que no tiene y quizá por eso, en un momento de bajón, ha lanzado una amenaza que no sería nada bien recibida por el programa.

"Voy a ir a la final de Gran Hermano a aplaudir y a mí no me sale de los huevos ser solo finalista. Yo lo que necesitaba era ganar. Yo ir a la final para no competir ni nada... ¿Para qué? Que venga otro. Que yo paso de estar aguantándole el trofeo a Miriam. Ir a una final sin esperanza ninguna es asqueroso. Yo prefiero quedar décimo. Ahí cuando esté todo el espectáculo, todo el mundo gritando ‘Miriam, Miriam', y yo qué. ¿Yo voy a estar ahí de pie? Yo soy capaz de pirarme".

Suso añadía además que "Yo me esperaba al menos una final donde todos fuéramos importantes (este individuo se cree que es un personaje importante) y veo una final apoteósica a favor de Miriam y qué voy a hacer ahí. Los tuits de Miriam... Todos buenos... Ella con una fuerza, con una frivolidad... Veo una Miriam muy fría y con mucha ira. La veo muy robot. No estoy viendo humildad ni corazón. Lo que veo es terrorífico, pero me callo porque no quiero luchar en esa guerra. No la quiero luchar porque me está dando miedo y pavor lo que se está aplaudiendo y apoyando. Estoy sintiendo vergüenza ajena y no quiero ser partícipe de todo este espectáculo. Estoy desgarrado, estoy perdido. Mi corazón tiembla. Yo creía que mi comportamiento había mejorado y creía que se iba a premiar esa humanidad de corregirlo, pero parece que mis seguidores ya no tienen ni un puto duro. Quiero pedirles que dejen de votar porque paso de llegar a la final. Me esperaba al menos tener una mano fuera y me da rabia lo mal que lo he hecho porque he perdido el apoyo que tenía fuera", ha dicho un engreído Suso decepcionado porque se ha dado cuenta que pinta menos que la tonta del bote.