Jorge Javier Vázquez da un repaso épico a Suso: "Menos bolos y más estudiar"

Suso veía este jueves con resignación cómo Miriam Saavedra se proclamaba ganadora de 'Gran Hermano VIP 6' (Suso amenaza con boicotear en directo la gala final de 'GH VIP 6').

Pero si eso no era suficiente para amargarle la noche, el concursante experto en realities se tenía que enfrentar a una entrevista en la que Jorge Javier Vázquez no dudaba en corregirlo y regañarle por sus actitudes machistas dentro del concurso (Cruce de zascas entre Sofía Suescun y Aurah Ruiz, por Suso).



"¿Tú sabes que te tengo mucho cariño verdad? Y tú sabes que tengo que hablar contigo de tu paso por el concurso. Fíjate que hay muchísima gente que me ha culpabilizado por protegerte. Llevo trabajando contigo desde hace mucho tiempo y yo creo que tienes delante de ti un reto muy importante. Ahora que vas a salir a la vida, te vas a encontrar con palabras muy gruesas y con acusaciones muy duras. Vas a tener que escucharlas, que valorarlas y vas a tener que reflexionar muy seriamente", comenzaba el de Badalona su charla con Suso



"Se ha hablado muchísimo de tu machismo, muchísimo. Se pedía tu expulsión disciplinaria... Cosa con la que yo no estaba en absoluto de acuerdo. Porque lo que yo creo que hay que hacer en estos casos es otra cosa. Es que a mí las expulsiones me sirven de poco porque yo creo más en el valor de la educación y en que la gente pueda mejorar y salir de sitios en los que está metido y que no son buenos, por las razones que sean", continuaba Jorge Javier



"Yo te conozco y el retrato que se hacía de ti no se ajustaba a la persona que yo conocía. Yo sí que creo que tienes comportamientos machistas, fruto de una poca formación académica y de una poca formación cultural. Que esto, Suso, yo creo que tienes el reto grandísimo de poder subsanar. La vida te ha dado la oportunidad de colocarte en un medio como es la televisión, en el que económicamente te va muy bien. Pero esto tienes que aprovecharlo a tu favor. Y yo confío en que lo vas a hacer porque a tu gente le he dicho: "Menos bolos y más estudiar". Porque lo que en GH 16 te servía, ahora la sociedad ya no lo tolera. Lo que podía hacer gracia o chirriaba menos, ahora la sociedad no lo tolera. O cambias o ya no vas a tener sitio en la televisión de hoy. Confío en que vas a cambiar y en que te vas a poner las pilas. La gente puede salir de sitios que no son válidos a través de la cultura y de la educación. Te estoy preparando para lo que vas a encontrar fuera", finallizaba





Tras estas palabras, Suso contestaba que "es cierto que tengo comportamientos desafortunados de los que no me siento orgulloso. Es verdad que he escuchado a muchas chicas dentro de la casa decir ese tipo de comentarios, pero te voy a decir una cosa, es cierto que me voy a aplicar y si he herido o he hecho daño a alguien pido perdón y voy a mejorar".