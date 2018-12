La gran decepción de Miriam Saavedra con su ex Carlos Lozano

Antes de salir de la casa de 'GH VIP' en Guadalix de la Sierra, Miriam Saavedra dedicaba un último ‘confesionario' a su ex Carlos Lozano, dirigiéndole estas palabras: "Le he amado con locura y no me arrepiento de haberle amado así".

Lo mismo repetía ya en el plató la ganadora de la sexta edición del realitie de convivencia de famosos, hasta que veía un vídeo con los comentarios que hizo Carlos Lozano mientras ella iba ganando puntos de cara a los espectadores en la casa.

"Me da vergüenza. No me esperaba que, habiendo sido mi pareja y habiendo dado todo por él, fuera a hablar de mí de esa forma".

En cualquier caso, esta decepción seguro que seguirá reportando buenos réditos económicos a las dos peruanas y al que fuera primer presentador de 'Operación Triunfo' en La 1 de TVE