La 'gran mentira' de los 90 días de Miriam Saavedra en 'GH VIP 6'

Paloma Ramón, experta en comunicación, e Irene López Assor, psicóloga, han analizado para 'Socialite' el paso de Miriam Saavedra por 'GH VIP 6' desde su entrada hasta la final y sus conclusiones no dejan en buen lugar a la peruana.



Según recoge Exclusiva Digital, las dos profesionales coinciden en que su concurso ha sido "una mentira" en la que la ganadora ha ocultado su verdadera personalidad. Palabras como rencor, rabia e inmadurez son las más utilizadas para definirla



Paloma Ramón: "En esas imágenes se ve rabia, dolor, ansiedad, altanería...No se ve lo que ella ha vendido durante el concurso. No sonríe, solamente aprieta sus mandíbulas, mueve la cabeza que parece la niña del 'exorcista'. Entonces ¿qué ha premiado el público?. El público ha premiado algo que no esta bien: El rencor. ¿Qué ha visto la gente en Miriam para votarla? Parece ser que ha visto a una persona juguetona, divertida...sin embargo vemos en esta final todo lo contrario. Si la miras frame a frame puedes ver orgullo, rabia, soberbia, no maneja nada bien las palabras, es impertinente, es perturbadora, no sabe cuando parar la broma. Realmente ¿Quién es ella?"



Irene López: "El momento donde Miriam imita a Mónica volvemos a ver como ella en el fondo se está riendo de Mónica. Denota un gran inmadurez y una necesidad de querer hacer daño pero sin ningún objetivo concreto . Miriam recalca las diferencias de edad cuando habla con las compañeras con el término de "señoras". Miriam tenía controlados todos los movimientos pasados de Mónica en televisión, y lo tenía como un arma para sacarlo en cualquier momento porque sabía que iba a doler eso."