Sigue la purga de Rosa Mª Mateo en TVE 'cargándose' ahora a 3 colaboradores de 'Corazón'

Rosa Maria Mateo sigue haciendo purga en RTVE, incluso con personas contratadas después de su nombramiento como Administradora única provisional del Ente Público.



Lourdes Montes, Julián Contreras y Rosanna Zanetti han sido las últimas 'víctimas' de los ajustes de personal en la parrilla de TVE. Así lo comunicaba la propia Rosa María Mateo en su última comparecencia ante la Comisión Mixta del Congreso y el Senado, de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.



Los tres famosos colaboradores, cuyo mayor mérito es ser hijos de o mujer de, no continuarán en 'Corazón' segun recoge Lecturas, quedándose Anne Igartiburu conduciendo el programa en solitario, como históricamente siempre había hecho



Rosa María Mateo tenía que hacer frente a una pregunta sobre un reportaje realizado por la mujer de Fran Rivera sobre la ventosaterapia. Tras explicar los pormenores y las características de la pieza audiovisual y de la sección de 'Los trucos de Lourdes', Mateo ha afirmado: "Esta sección del programa 'Corazón' finaliza este mes de diciembre".



A no ser que lleguen nuevas informaciones sobre una posible reubicación dentro del espacio de Igartiburu, todo apunta a que el cese es definitivo y que 'Corazón' no volverá a contar con la presencia de Lourdes Montes.



Asimismo, tal como ha publicado Semana, la misma suerte correrían Julián Contreras y Rosanna Zanetti.

Si bien la modelo y mujer de David Bisbal había optado por coger la baja debido a su embarazo, no estaba descartado que volviera después de dar a luz. Ahora su vuelta dependería de que 'Corazón' tuviera una inyección económica en sus próximos presupuestos, pero debido a la política de ahorro de costes que está rigiendo la reestructuración de los contenidos y de la parrilla de TVE, parece una opción remota.