Dani Mateo apoya a Cake Minuesa tras el puñetazo que recibió de los violentos CDR, y recibe una lluvia de 'hostias'

Dani Mateo parece que se ha convertido en el muñeco 'tente en pie' de las redes sociales, y diga lo que diga le llueven críticas por todas partes desde el sketch de de la bandera española

El humorista y colaborador de 'El Intermedio' quería mostrar su apoyo a Cake Minuesa tras el puñetazo que recibió por parte de un indeseable CDR independentista catalán mientras retransmitía para Intereconomía la manifestación de los CDR en Barcelona, y a través de las redes sociales Dani ha querido mostrar su solidaridad mandándole un mensaje de apoyo.

"Pegar está mal. Siempre. La violencia es el argumento del que no tiene NADA en la cabeza. No empoderemos al tonto violento o lo pagaremos caro, sea del color que sea. Ánimo, compañero", decía el tuit de Dani Mateo.

No entiendo el debate sobre lo de @cakealatake Pegar está mal. Siempre. La violencia es el argumento del que no tiene NADA en la cabeza. No empoderemos al tonto violento o lo pagaremos caro, sea del color que sea. Ánimo, compañero.

"Gente criticando que llame compañero a un compañero de profesión. ¿Cómo queréis que le llame? ¿Veis como estamos muy calientes? ¿Veis como el sketch de la bandera no apuntaba mal, aunque se entendiera mal? ¿Veis como nos vamos a hacer daño?", ha escrito Mateo.

Mi opinión me importa muchísimo menos que mi integridad física. Si me vas a pegar, te daré la razón. Y cuando no estés, seguiré diciendo lo mismo... Es un truco que aprendí cuando era un niño gordo hijo de la maestra del pueblo. No sabéis las que me ahorré en la plaza.