Momento de tensión en 'Viva la vida' durante la actuación del dúo Shica y Gutman

El programa 'Viva la vida' que presenta Emma García las tardes de sabados y domingo en Telecinco, pasaba ayer domingo 23 de diciembre por una situanción de tensión producida por un fallo técnico que dejaba descolocados a los invitados y había que improvisar sobre a marcha para solucionar el error

Cuando la presentadora daba paso a una actuación musical: "Aquí tenemos a Shica y Gutman" y la música empezó a sonar, ya se supo que algo no iba bien. La canción iba avanzando pero el dúo que la tenía que interpretar permanecía quieto, frente a los micrófonos y con cara de situación.

Entonces se colaba una voz desde el control de realización que ponia en la pista al espectador lo que estaba sucediendo: "Aquí no se escucha". O sea que los espectadores que veían desde sus casas el programa por la televisión sí estaban oyendo la musica, pero los cantantes en el plató no tenían audio por lo que no sabían que había empezado a sonar el tema.

Según recoge Exclusiva Digital, el fallo técnico dejaba al descubierto que la actuación era en playback (como son la inmensa mayoria de las que se realizan). Tras varios segundos de silencio monacal en el que los músicos no sabían cómo reaccionar, Emma García intentó solucionar la situación pidieno un aplauso al publico, que ademas fue de respuesta muy pobre, y se acercó entonces al escenario del plató para saludarlos y hablar brevemente con ellos. De esta forma daba tiempo a los técnicos para que resolviesen el problema del audio.

Pero ayer era el día de las pifias en el programa vespertino y además dejaban en evidencia a los invitados, porque sus micrófonos estaban cerrados, ya que no hacen falta para cantar en playback, y cuando han empezado a hablar no se los escuchaba. Al final han tenido que llevarles uno de mano para que los espectadores supiesen lo que decían.

Cosas del directo y los cables