El verdadero drama de María Jesús Ruiz en Navidad

María Jesús Ruiz abría este lunes, día de Nochebuena, su corazón a si misma en la autoentrevista que todos los colaboradores se hacen en ‘Sálvame.

La ex Miss España habló de sus tres relaciones sentimentales más importantes, confesando quién le ha decepcionado más según recoge la web de T5.

La ex concursante de ‘Supervivientes' hacía un repaso a las relaciones con los tres hombres que han marcado su vida.

Dani DJ fue su primer amor. "Dani era una persona que la mitad del día era un encanto y por la noche se transformaba", aseguraba María Jesús. Poco después llegó José María Gil Silgado de quién Maria Jesuis afirmó "Era todo lo contrario a Dani, un caballero educadísimo. Ha sido el hombre que más ha marcado mi vida", comenta. "Es una persona muy simpática y agradable, muy divertido... al principio, la relación fue preciosa", continuaba Mª Jesús Ruiz.

La modelo negó ser una ‘cazafortunas' (obviamente sería muy tonto reconocerlo) . "Yo me enamoré del padre de Alba hasta las trancas porque si no, nada me hubiese retenido a él", añadiendo que "Yo estuve con él en la época más dura de su vida. Tuve que dejarle dinero, y nosotros seguíamos juntos. Me rio de la gente que dice que solo estuve con él por algún tipo de interés"

De su ultima pareja conocida púbicamente la de Jaén dice que "Si tuviera que definir con una palabra la relación con Julio Ruz diría que dura. Había muchos enfrentamientos. Lo que me queda de esa relación es, sobre todo, mui hija. Y después, que al fin y al cabo fue una persona que me enseñó mucho a desconfiar", asegura de su relación con Julio. "Yo creo que soy, todos los pedacitos que han dejado de mí mis parejas", zanja.

Tras ver la primera parte de su autoentrevista, María Jesús Ruiz intentó explicar cómo fue su ruptura con Dani y su posterior relación con Gil Silgado aunque no convenció a los colaboradores. "María de Mora llamó a Dani para contarle que tú te estabas viendo con Gil Salgado", explicaba Mila. "Pero no sé qué relación tenían María de Mora con Gil Salgado...", se preguntaba Mª Jesús ante la cara de asombro de todos los colaboradores que la daban por hecha. "Tienes un morro que te lo pisas", le espetaba a la cara Mila.

María Jesús Ruiz también daba un repaso a la relación que tiene con sus compañeros y, sorprendentemente, arremetiendo únicamente contra Lydia Lozano. "Me parece muy poco profesional. Ella por mantener la silla es capaz de todo", afirmó.

Al final, mientras Carlota Corredera daba un emotivo brindis navideño, María Jesús Ruiz se ha emocionado con las palabras de la presentadora. A pocas horas de la cena, la ex miss España podría no tener a nadie con quien pasar la Nochebuena, algo que ha ablandado el corazón de Mila Ximénez y que han conseguido lo imposible: que ambas se fundan en un abrazo.