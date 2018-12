El PSOE critica a 'MasterChef Junior' por hacer regalos diferentes a los niños y las niñas

En la Secretaría de Igualdad del POSE-Madrid parece que no tienen temas importantes que tratar y se han dedicado a criticar el programa 'MasterChef Junior', del pasado martes, por lo que sucedió en los últimos minutos.



En la última parte del programa, Eva González charlaba con los niños que habían sido expulsados: Carlota, Unai Y Ferrán. Como premio de consolación, el programa les hacía un regalo a cada uno. En concreto, una muñeca para la niña y una tablets y un móvil para los pequeños.



Los tres niños mostraron su alegría, pero al PSOE no le ha parecido politicamente correcta esa diferenciación subrayando que esos regalos generan desigualdad. "Señorxs de #MasterChefJunior, ayer en su programa regalaron a los niños una tableta y un móvil. Y, a la niña, una muñeca. Lo de fomentar la igualdad....ya si eso otro día #AsíNo", publicaba en su cuenta de Twitter la Secretaría de Igualdad del PSOE-Madrid.

Señorxs de #MasterChefJunior, ayer en su programa regalaron a los niños una tableta y un móvil. Y, a la niña, una muñeca. Lo de fomentar la igualdad... ya si eso otro día🤦🏽‍♀️#AsíNo pic.twitter.com/PElBX5KFZ7 — Igualdad PSOE-M (@igualdadpsoem) 27 de diciembre de 2018

Recordemos que esta no es la primera vez que el programa recibe críticas desde las redes sociales. En el mismo programa, la cuenta oficial de TVE publicó un mensaje en el que se daban alternativas más sanas que el azúcar.

Esta información hace más daño que no haber dicho nada. Hace daño al bolsillo ya que las alternativas son mucho más caras, y hace daño porque muchos pensarán que de eso pueden consumir mucho más, cuando es el mismo azúcar. Parece mentira que en TVE estemos así todavía



En su momento también fue muy criticado por la elección de la canción "Pumped up Kicks" para la cabecera del programa, un tema de Foster The People que versa sobre un niño que encontraba una pistola en el armario de su padre y un tiroteo escolar.