Diego 'El Cigala' se rompe al hablar del fallecimiento de su mujer

Diego el Cigala, ha sido el último invitado del año de Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. El racial artista vive desde hace cinco años en República Dominicana, país del que afirma que se se ha adaptado a vivir muy bien por la sencillez de sus habitantes, además de ser un punto estratégico para sus giras.



Según recoge Exclusiva Digital, el cantaor no dejó de bromear, como es habitual en él, durante toda la entrevista hablando de su pasado, como cuando falsificó la firma de su padre para poder irse a cantar a Japón o lo mal que lo pasó en la mili, donde lo único bueno cada vez que le arrestaban era que "estaba sentado" porque "tenía ampollas" en los pies por la férrea instrucción. Sin embargo, a pesar de su buen humor, Ramón Salazar, que es su verdadero nombre, se rompió al recordar a Amparo, la mujer con la que compartió 26 años de su vida y que falleció victima de un cáncer hace tres años: "Amparo murió hace tres años. Y ha sido muy duro llevar eso porque aparte de compañera ella se encargaba de muchas cosas de mi trabajo".



"He vivido momentos muy duros y ella siempre ha estado ahí. Y cuando miras atrás siempre ha estado allí, el amor de ella siempre va a estar como un ángel de la guarda", confesaba embargado de emoción. Pero asegura que lo ha podido superar gracias al amor de sus hijos y "de Dios"



Aunque probablemente el momento más emotivo de la entrevista fue cuando habló de la muerte de su compañera, esposa y amiga: "El mismo día que me despedí de ella, me cogí un avión y me fui a Los Ángeles. Ella me lo dijo: ‘ocurra lo que ocurra, prométeme que vas a ir a cantar. Y era imposible". Pero lo hizo. El viaje, reconoce, "fue una pesadilla". "Pero di uno de los mejores conciertos de mi vida" concluyó.