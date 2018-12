La verdad sobre la 'noche de sexo' entre David Carrillo ('El Club Disney') y Jorge Javier Vázquez

David Carrillo, la supuesta "nueva ilusión" de Jorge Javier Vázquez acudía este viernes a 'Sálvame' para desmentir los rumores que relacionan a ambos como algo más que compañeros y amigos de profesión.



El actor y ex presentador de 'El Club Disney' contaba que le han criticado mucho en redes tras unas polémicas declaraciones que hizo en als que podía dejar entrever que con el de Badalona habrían sido algo más que amigos, y se ha dirigido directamente a sus haters: "Prefiero cincuenta mil Jorge Javier Vázquez que a vosotros". También ha aclarado qué pasó entre el presentador y él: "Los dos lo dejamos a la vez con nuestras parejas y es cierto que hablamos por Instagram. Fuimos a cenar y tonteamos pero no pasó nada más".



"Jorge vino a ver más de ocho veces 'Hoy no me puedo levantar' y yo hacía un papel protagonista", empezó contando David "Nuestra relación nace de la admiración mutua", continuó.



Fue entonces cuando el actor reveló cómo llegó a quedar con Vázquez:

"Jorge y yo lo dejamos muy a la vez con nuestras parejas y comenzamos a hablar por Instagram. Al principio hubo tonteo. Quedamos un día para comer, estuvimos toda la tarde juntos y fuimos juntos a cenar. Al terminar, acabamos descojonándonos de la risa. No pasó nada más",

desmintiendo la supuesta noche de sexo.

"No pasó nada. Después de que ha salido la noticia todo el mundo me ha hablado. Yo dije una frase mucho más larga de la que ponen, pero todo esto me está viniendo genial", afirma antes de promocionar su nueva obra. "Muchos haters me increpaban diciéndome: '¿Pero cómo has podido?" confesó antes de enviarles a ellos un mensaje. "Prefiero 50.000 Jorge Javier Vázquez que vosotros", aseguró, lo que provocó un gran aplauso del público en plató.