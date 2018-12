Miriam Saavedra desmiente rotundamente la noticia dada sobre ella por 'Sálvame'

Este viernes era 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, por lo que cualquier noticia con visos de irrealidad hay que ponerla en cuarentena.



Según recoge Exclusiva Digital, En 'Sálvame' afirmaban que por mucho que Miriam Saavedra haya desmentido que ha vuelto con Carlos Lozano y asegure que no le ha propuesto matrimonio, estas negativas no concuerdan con sus actos y Chelo García Cortes daba una información de última hora: "¡les han pillado a los dos entrando en casa de Carlos!"



No sabemos la fuente que ha facilitado esta información a la veterana cronista del corazón es colaboradora de ‘DEC', pero lo cierto es que inmediatamente Miriam Saavedra desmentía este 'bombazo informativo' desde las redes sociales con un categórico: "¡Esto es falso!"