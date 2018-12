Omar Montes se cachondea del fotógrafo Jordi Martín: "Ya no se le levanta”

Omar Montes acudía este sábado al 'Deluxe' para hablar de la polémica levantada por el paparazzo Jordi Martin diciendo que había pasado la noche en casa de Chabelita Pantoja.



Conociendo al personaje en sí, que hace de su vida y trabajo una 'polémica' para de esta forma ser conocido y visitar de vez en cuando los platós de Telecinco, María Patiño -presentadora ayer de 'Sábado Deluxe'- se sentaba con el novio o ex novio (en estos momentos no sabemos realmente en que situación se encuentra esta pareja) de la hija de Isabel Pantoja para preguntarle por los dos supuestos encuentros sexuales que habrían tenido Chabelita y Jordi esa noche.



Ante esta pregunta, según recoge Exclusiva Digital, Omar, con su retranca habitual, se burlaba de Jordi y contestaba haciendo mención de su edad e insinuando que "ya no se le levanta".



Todo una artista este Omar. Esta próxima semana seguro que veremos la respuesta del catalán