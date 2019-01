Carlos Lozano da plantón a Miriam Saavedra en la celebración de su cumpleaños

La relación que puede mantener en la actualidad Miriam Saavedra con Carlos Lozano es todo un 'Expediente X'.



Mientras que la ganadora de la sexta edición de 'GH VIP' hacía unas declaraciones a una revista del corazón en las que manifestaba que había una reconciliación entre ambos, y el programa 'Sálvame' hablaba de una posible boda, los hechos parecen demostrar o dar a entender algo muy distinto entre ellos



La entrevista de la que la bautizada como 'princesa inca' era objeto en ‘Sábado Deluxe' dejaba muy claro que el amor entre ella y quien fuera primer presentador de 'OT' en TVE, es imposible y la celebración del 24º cumpleaños de Miriam, confirmaría que no solo no hay planes de boda sino que entre ellos no está nada claro su futuro



Según informaba 'El Programa de AR' y recogen nuestros compañeros de Exclusiva Digital, la peruana organizó un fiestón para celebrar su cumpleaños y su ex Carlos Lozano no hizo acto de presencia. 'Actos son amores y no buenas intenciones'