El ordinario 'novio' de Jorge Javier Vázquez, enseña sus testículos tras pasar por 'Sálvame'

Fue en 'Sálvame' donde se dijo que Jorge Javier Vázquez, su presentador oficial, tenía una nueva ilusión, un nuevo amor. Esa persona sería David Carrillo, actor y ex presentador de 'El Club Disney'.

Y por ello llevaron al plató del programa de Telecinco que nunca descansa a Carrillo. Para que hablara de su presunta relación de pareja. Pero el chico les decepciónó ya que dijo que nunca habían ido más allá del mero "tonteo". Salidas nocturnas, cenas..

Carrillo desmintió la relación sentimental y sexual mirando a cámara e incluso mostrándose indignado "Los dos lo dejamos a la vez con nuestras parejas y es cierto que hablamos por Instagram. Fuimos a cenar y tonteamos pero no pasó nada más". Y de paso arremetía a quienes desde las redes sociales le atacan: "Prefiero a cincuenta mil Jorge Javier Vázquez que a vosotros".

Pero como dice el refrán 'la cabra tira al monte', y David Carrillo mostró pocos dias despues su zafiedad y ordinariez enseñando sus testículos en Instagram a aquellos seguidores o perseguidores que considera son 'haters'.

El ex chico Disney nos ha salido 'poligonero': "Queridos haters ya me estáis cansando y me estáis inflando los huevos. Huevos que nunca cataréis".

Después de tan explícito imagen no nos extrañaría que Walt Disney se hubiera rebelado y salido del congelador donde le conservan.