Jorge Javier Vázquez, un "chulazo" en Brasil para despedir el 2018

Jorge Javier Vázquez ha pasado el fin de año en Brasil, donde se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones antes de volver a la vorágine del nuevo año donde va a 'empalmar' realitie tras realitie en Telecinco.

La vanidad del de Badalona hace que pose en Instagram ligero de ropa con comentarios como: "Modo chulazo on" en una fotografía a contraluz, y "Yo no dejo de tocar el cuarzo que me regaló Conchita Hurtado ni en broma. Y menos esta noche. Y muchísimo menos en Brasil. #Feliz2019" en bañador desde Brasil.

