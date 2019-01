Julio Iglesias podría dar un serio disgusto a Makoke

Makoke ha visitado el plató de ‘Sálvame' para hablar de cómo se encuentra tras comenzar el año separada de Kiko Matamoros después de habver estado juntos casi 20 años y de paso para comentar también la visita de Miriam Saavedra al último ‘Sábado Deluxe' de la semana pasada.

Pero lo que no se esperaba Makoke, según recoge la web de T5, era la noticia que Gema López le tenía preparada

Makoke intentaba zanjar el tema de su supuesto romance con Carlos Lozano, pero la ex telecuponera se encontraba con una desagradable sorpresa. Algo que incluso a nosotros mismos también nos sorprende. Según Gema López, ¡Julio Iglesias está pensando en tomar alguna decisión sobre ella!. "¿No te ha llegado nada de Julio o del entorno de Julio en las últimas horas?, preguntaba la colaboradora de ‘Sálvame' y ex colaboradora de ‘DEC' ante la negativa de la ex concursante de ‘GH VIP 6' a quien se le quedaba con un rostro de manifiesta preocupación.