Carlos Lozano sacará este sábado las pruebas de la mentiras de 'la princesa inca'

Así se expresa Carlos Lozano en Twitter 48 horas antes de 'comparecer' en 'Sábado Deluxe', en un claro mensaje hacia Miriam Saavedra

Lozano parece haber olvidado ya cuando hace pocas semanas dijo que no volvería a sentarse en un plató de televisión para hablar de su vida íntima, pero todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión.

Ahora si se te acabo el show querida engañaste a todos tus seguidores pero a mi no , el sol no se tapa con un dedo ,estaba ciego y enamorado pero tú no me mereces , el sábado las pruebas de tus mentiras princesa inca , un año de sufrimiento pero por fin Llego el momento tic tac. — Carlos Lozano (@_CarlosLozano) 3 de enero de 2019

Tras los improperios que lanzó Lozano a través del teléfono en directo la otra tarde a su ex pareja Miriam Saavedra cuando se reincorporaba a sus funciones como colaboradora de 'Sálvame', que llegaron a tal nivel que la propia Carlota Corredera tuvo que cortar la comunicación, parece que Lozano va a continuar despachándose todo lo que le dejen este sábado, desde la peruana hasta el colaborador que le lleve la contraria.

La intervención del que fuera primer presentador de ‘OT', promete ser un espectáculo que apunta maneras a ‘bronco', 'bochornoso' y 'chulesco' esto último por su forma de hablar. Pero seguro que dará audiencia a Telecinco. Hay un publico fiel a la cadena de Mediaset que al igual que había en la Edad Media, le gusta ver 'las ejecuciones'