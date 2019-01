Kiko Matamoros envía una seria advertencia a Julio Iglesias

Tras pasar unos días de relax en República Dominicana junto a su hija Laura, Kiko Matamoros ha regresado a España y a su vuelta se ha encontrado con la información que ha dado Gema López en 'Sálvame' referente a las medidas legales que según la colaboradora podría tomar Julio Iglesias contra Makoke.

Matamoros, según recoge Lecturas ha asegurado, queriendo zanjar cualquier polémica, que entre su ex mujer y él "No hay mala relación".

Además, el defensor de la audiencia de 'Sálvame' parece tener claro que no piensa dejar pasar nada que pueda molestar a su exmujer. Tras haberse lanzado, por parte de Gema López, que Julio Iglesias podría ponerse en contacto con Makoke para transmitirle vía burofax que debería rectificar sobre la supuesta relación sentimental que habrían mantenido el cantante español de mayor fama internacional y la ex telecuponera, Matamoros decía a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid: "Sin es verdad, me parece una imbecilidad" añadiendo "Me cuesta mucho trabajo pensar que sea cierto".



"No sé que tiene que rectificar Makoke porque no sé que ha dicho que pueda ofender. Espero que no sea verdad, porque si fuese verdad, yo sí voy a contar cosas", aseguraba Matamoros. "Yo que he sostenido que han tenido una relación, ni voy a rectificar ni... Si me da la gana hablar, sí puedo hacer daño".