El surrealista tonteo de Leticia Sabater con el Rey Gaspar

Leticia Sabater se ha convertido en Reina Maga por un día. La que fuera musa de los niños en los 90 se ha mimetizado en un miembro del séquito de sus Majestades de Oriente y de paso ha aprovechado para coquetear con el pelirrojo Rey Gaspar.



El programa 'Socialité' conectaba en directo con Leticia mientras María Patiño le pedía que leyera su carta al Rey Mago, para ver cuales eran sus deseos



Pero Gaspar, que es personaje con muchos años de historia a sus espaldas, le decía para romper el hielo: "Nos tutearemos, de Rey a Reina siempre hay igualdad de cargo", al escuchar como Leticia Sabater le trataba de usted.



"Yo me he portado bastante bien, he hecho alguna fechoría, pero bastante bien", empezaba diciendo la improvisada Reina Maga. "Pues si te has portado bien, peor para ti", respondía con guasa el Rey Gaspar, sin dudar ni un momento en seguir el juego a la reportera especial de Socialité. "Voy a aprovechar a decirle que este año está usted más guapo que el pasado", le piropeaba ella. "Es que soy como Benjamin Button, cuando pasa el tiempo mejoro", contestaba ya muy metido en su papel Gaspar.



"Quiero que me traiga el elixir de la juventud, para tener 30 años toda la vida o al menos parecerlo", pedía en primer lugar Leticia Sabater. "Pero si yo creo que tú estás estancada en los 20 años, como cuando salías en la tele con los niños pequeños", dijo Gaspar sonriendo. "Quiero un novio que sea cariñoso, detallista, divertido y buen amante. Y sobre todo que no me robe", proseguía ella, leyendo su carta.



Por último, según recoge Exclusiva Digital, Leticia Sabater pedía ayuda para realizar ese macroconcierto que pretende: "Quiere que me regale la producción y el esfuerzo físico suficiente para un concierto al estilo americano tipo Madonna, Lady Gaga o Britney Spears", explicaba la cantante de "El Polvorrón". "¿Le puedo dar un beso?", preguntaba ella, en modo de agradecimiento, a lo que Gaspar contestó divertido: "Y tirar de la barba si quieres".