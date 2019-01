Antonio Banderas y Penélope Cruz se quedaron sin 'Globo de Oro'

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood realizó la edición número 76 de los Globos de Oro, los premios que reconocen lo mejor del cine y la televisión.

La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, en una gala conducida por las figuras de la televisión norteamericana Sandra Oh y Andy Samberg.

En el apartado cinematográfico, Green Book fue la película que más premios recibió. Fueron tres estatuillas en total: mejor película de comedia o musical, mejor actor de reparto (Mahershala Ali) y mejor guión (Peter Farrelly, Nick Vallelonga y Brian Currie).

Bohemian Rhapsody, la película sobre la vida de Freddie Mercury y Queen, recibió dos estatuillas: mejor película y mejor actor de drama (Rami Malek). La mexicana Roma recibió la misma cantidad de premios: mejor película extranjera y mejor director (Alfonso Cuarón).

En cuanto a la televisión, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story y The Kominsky Method fueron las más premiadas, con dos estatuillas cada una. La primera ganó en las ternas a mejor miniserie o película para televisión y mejor actor (Darren Criss), mientras que la segunda fue reconocida en las categorías mejor serie y mejor actor de comedia o musical (Michael Douglas).

Para los españoles Antonio Banderas y Penélope Cruz, no pudo ser en esta ocasión. El malagueño estaba nominado a mejor actor en miniserie para televisión por 'Picasso' y la de Alcobendas como mejor actriz de reparto en la miniserie para televisión 'El asesinato de Gianni Versace'

Por su parte, The Americans ganó el premio a la mejor serie de drama.

Esta es la lista completa de ganadores de los premios Globos de Oro 2019:

CINE

Mejor película: Drama

Bohemian Rhapsody - GANADOR

Mejor película: Comedia o musical

Green Book - GANADOR

Mejor actriz: Drama

Glenn Close (The Wife) - GANADOR

Mejor actor: Drama

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Mejor actriz: Comedia o musical

Olivia Colman (The Favourite) - GANADOR

Mejor actor: Comedia o musical

Christian Bale (Vice) - GANADOR

Mejor actriz de reparto

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali (Green Book)

Mejor director

Alfonso Cuarón (Roma) - GANADOR

Mejor guion

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie (Green Book)

Mejor película de animación

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Mejor película extranjera

Roma

Mejor banda sonora

Justin Hurwitz (First Man)

Mejor canción original

"Shallow" (A Star Is Born)

TELEVISIÓN

Mejor serie: Drama

The Americans

Mejor serie: Comedia o musical

The Kominsky Method

Mejor miniserie o película para televisión

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Mejor actriz: Miniserie o película para televisión

Patricia Arquette (Escape at Dannemora)

Mejor actor: Miniserie o película para televisión

Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Mejor actriz: Drama

Sandra Oh (Killing Eve)

Mejor actor: Drama

Richard Madden (Bodyguard)

Mejor actriz: Comedia o musical

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Mejor actor: Comedia o musical

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Mejor actriz de reparto en series, miniseries o películas para TV

Patricia Clarkson (Sharp Objects)

Mejor actor de reparto en series, miniseries o películas para TV

Ben Whishaw (A Very English Scandal)