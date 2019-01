'GH VIP 6': El 'capo' Vasile condena a Suso poniendo en cuarentena su futuro en Telecinco

No parecen soplar vientos favorables para Suso tras su participación en 'GH VIP 6'. Y es que a pesar de haber terminado como segundo finalista, el de Sabadell no ha salido bien parado de su paso por el reality de Telecinco y el concurso de convivencia podría pasarle factura a corto y medio plazo

La insistente rumorología sobre él, le obligado a dar la cara paraa aclarar cierto puntos, mientras la cosa se empieza a poner complicada para él y está desesperado.

Tras los muchos rumores que han surgido desde su salida de la casa de 'Gran Hermano VIP' en Guadalix de la Sierra, Suso parece que ha puesto punto y final a la supuesta relación que habría comenzado con una joven argentina.

Ha sidoa través de sus stories de Instagram donde el exconcursante ha aclarado el asunto:

"Me han dicho que no entrara a este tema, pero ya me he cansado. Os juro por mi padre bajo tierra que desde que he salido de Gran Hermano he estado solo con mi familia y no he visto a nadie más que a mi colegas y no he quedado con ninguna chica, alguna me ha dado dos besos y me ha pedido una foto pero nada de lo que dicen es real",