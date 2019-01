Toñi Moreno consigue para Vasile lo que nadie había hecho en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'

'Otros vendrán que bueno te harán' dice el refrán y como todo el refranero español es una gran verdad. Se da en todos los órdenes de la vida, si en política Pedro Sánchez ha hecho bueno a Jose Luis Rodríguez Zapatero, en Mediaset España Toñi Moreno ha hecho buena a Emma García al frente de ‘MyHyV'.



Tras el incomprensible movimiento que realizó Paolo Vasile en su tablero de programas, moviendo a sus ‘damas' Toñi Moreno y Emma García, los resultados no se han hecho esperar. Si el programa ‘Viva la vida' que presentaba la andaluza sigue haciendo los mismos o algo inferiores datos con la vasca al frente, el programa de los ligues en Cuatro va en caída libre y este lunes anotaba su mínimo histórico al anotar un pírrico 2,9% de share y tan solo 156.000 espectadores. Si, ya sabemos que era festivo en muchas Comunidades de España pero los porcentajes son porcentajes lo mires como lo mires y son un fiel reflejo de la realidad.

Mínimo histórico para #myhyv con un paupérrimo 2,9% y 156.000 espectadores en la mañana de Cuatro #Audiencias — M (@casasola89) 8 de enero de 2019



Probablemente el gran fallo no sea de Toñi Moreno, sino de los directivos de Mediaset España se han puesto un antifaz negro para no ver los malos datos que arrastra el formato y que no quieren dar su brazo a torcer reconociendo que este programa está más quemado que la moto de un hippy y no tiene ya futuro, tras haber creado una gran galería de frikis que han dado juego en otros programas del grupo.