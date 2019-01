La lista definitiva de los 16 'frikis' que concursarán en 'GH DUO', con trios incluidos

'GH DÚO' ha dado su pistoletazo de salida dando a conocer los concursantes que participaran en el reality componiendo los dúos o en algunos casos tríos. La casa con más cámaras de Guadalix de la Sierra vuelve a abrir sus puertas para acoger a estos dieciséis participantes, que como recuerda Exclusiva Digital, son de sobra conocidos por la audiencia de Telecinco ya que practicamente todos una han participado en realities de la cadena de Paolo Vasile.

1) Kiko Rivera e Irene Rosales: El hijo de Isabel Pantoja y su mujer visitaron la casa de 'GH VIP' en su final para anunciar que en enero ellos vivirían allí "durante tres meses, si la audiencia quiere". "No estoy acostumbrada a tantas cámaras pendientes de mi las 24 horas. He pasado de nada a todo", afirmaba Irene Rosales que "va a entrar a pasárselo bien y disfrutar, a desconectar". Kiko, por su parte, dice estar muy emocionado por volver y prometió durar "más de cuatro días" haciendo alusión a sus abandonos en realities anteriores.

2) Antonio Tejado y Candela Acevedo: El colaborador de 'Sálvame' y su pareja son la segunda pareja convivirán con el resto de concursantes en el reality de Telecinco. Tejado ya tiene experiencia en realities cuando participó en 'Supervivientes', donde tuvo que abandonar de forma polémica por un problema de salud. El ex de Chayo Mohedano también ha sido asesor del amor en 'Mujeres y hombres y viceversa'.

3) Ylenia Padilla, Fede y Raquel Lozano: Tras mucho tiempo apartada de la televisión, Ylenia Padilla vuelve a nuestras vidas para quedarse (tiki-tiki). La de Benidorm entra renovada, por dentro y por fuera, y con muchos momentazos que regalar. Formará trío con Fede y Raquel. Ambas estuvieron con el italiano... y por si fuera poco, Raquel también tuvo sus más y sus menos con Suso... ¿tendrá Sofía algo que decir?

4) Sofía Suescun y Alejandro Albalá: La concursante vuelve al lugar donde se arrancó su historia en televisión con la conquista de su primer concurso... eso sí, acompañada de su ex pareja. Los que fuesen novios hasta hace unos meses, con sus múltiples idas y venidas, e incluso una petición de matrimonio, van a escribir un nuevo capítulo en su historia de amor dentro de Guadalix. ¿Volverán o darán carpetazo definitivamente a su relación?

5) Yurena: y Juan Miguel: La concursante vuelve a otro reality tras su fabuloso paso por la isla de 'Supervivientes'. La cantante llega con ganas de reivindicarse y demostrar que su personaje puede volver a conquistar a todo el país y, ya de paso, ganarse el corazón de los españoles con sus canciones.

6) María Jesús Ruiz, Julio Ruz y Carolina Sobe: La Miss y empresaria no podía perderse esta aventura. Tras su espectacular paso por Supervivientes vivirá una nueva experiencia que no olvidará. Le acompañarán su ex Julio Ruz con la que tiene una hija y Carolina Sobe, la mujer con la que presuntamente Julio fue infiel a María Jesús.

7) Fortu y Yoli: Fortu y Yoli han cerrado la lista de concursantes de ‘GH DÚO' asegurando ser una pareja muy feliz y estable que se encuentra en uno de sus mejores momentos tras ocho años de relación, pero pude ser que no sea tan idílico su paso por la casa, ya que tendrán que convivir con Carolina Sobe, que ha confesado que el cantante de Obús es uno de los hombres de su vida, que la dejó tan marcada que al verlo, ella que no calla, se ha quedado muda.