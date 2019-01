La 'soviética' Rosa María Mateo cuadruplicará en dos años las emisiones en catalán de RTVE

La administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, acompañada por el director general corporativo, Federico Montero, ha anunciado en Barcelona el incremento, al doble, de las horas de emisión en catalán y el aumento de las desconexiones de TVE en Cataluña, en el plazo de un año, al tiempo que se refuerza el centro de producción de San Cugat.



TVE en Cataluña cumple 60 años. Con este motivo y disculpa, la 'soviet' Mateo acaba de anunciar, en el transcurso de un encuentro con los medios en el Colegio de Periodistas de Cataluña, que TVE va a incrementar sus horas de emisión en catalán y el número de desconexiones territoriales.



Rosa María Mateo ha dicho que stel ambicioso proyecto prevé un incremento de las actuales 20,5 horas al doble en el transcurso del primer año, y hasta las 80 horas en el segundo, aumentando significativamente, y de forma progresiva, la producción propia en catalán y el doblaje, en todos los espacios, Informativos, magacines, debates, documentales y películas, y fundamentalmente en La 2, donde el servicio público y la calidad tienen reconocimiento social.



De esta forma, Mateo anuncia "un proyecto que supone el firme compromiso por convertirnos, definitivamente, en la televisión de todos los catalanes, en un medio afianzado en esta sociedad, que hablará aún más en su lengua, en catalán, y que dará voz a todos y cada uno de sus ciudadanos. TVE se expresará más en la lengua materna en la que hablan los ciudadanos de Cataluña, y lo haremos, por supuesto, en armonía con el uso del castellano. Ni más ni menos que como se hace en la sociedad". (Creiamos que TVE era la televisión de todos los españoles, donde obviamente se incluyen los catalanes)



El proyecto presentado esta mañana se financiará, según ha anunciado el director general corporativo de RTVE, Federico Montero, con una partida fijada en los Presupuestos Generales del Estado que actualmente está en trámite de autorización.



En el acto de esta mañana también ha estado presente el director de RTVE en Cataluña, Carles González, quien ha anunciado una edición en catalán del concurso 'Saber y Ganar', la producción de la serie en catalán para La 1 'Bany compartit' que se centrará en cuatro mujeres: una catalana, una valenciana, una mallorquina y una alemana, y la emisión de dos conciertos de la Orquesta y Coro RTVE, uno en el Gran Teatro del Liceo y otro en un espacio exterior, para acercar la música clásica a todo el mundo.



TVE en Cataluña comenzó sus emisiones la tarde del 14 de julio de 1959 cuando nació oficialmente desde el hotel Miramar, con el gran entusiasmo que generó aquel primer saludo de José Luis Barcelona con su "Buenas tardes, desde Balcón del Mediterráneo". Poco antes, en febrero de ese mismo año, se había hecho la primera transmisión de un Madrid-Barcelona, un clásico que hizo que en las tiendas se agotaran todos los televisores. Pero no sería hasta 1964 cuando se emitió el primer programa en catalán, "Teatre en català" y recordemos que vivía Franco, por lo que tan censurada la lengua catalana no estaba.



Pasito a pasito y a cuenta de todos los españoles que no vivimos en Cataluña pero que siempre hemos respetado y admirado ese trozo del tierra que conforma la piel de toro, vamos contribuyendo a dar alas a esa región de España que quiere solamente la parte ancha del embudo con ese país que detesta.