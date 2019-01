Al ‘capo’ Vasile le sale el tiro por la culata y monta en cólera

Telecinco no ha comenzado lo que se dice con buen pie el 2019 en lo que se refiere a audiencia. La cadena que pilota Paolo Vasile está viendo como es incapaz de frenar los estrenos de su rival Antena 3, que noche tras noche mojan la oreja a los de Fuencarral.

El estreno de la serie ‘Matadero' en Antena 3 este miércoles, ha dado otra alegría a los de Atresmedia al anotar un magnífico 21,6% de share, liderando la noche con 3.366.000 espectadores, frente al discretísimo 12% y 1.506.000 espectadores que consiguió la emisión de la película ‘Aliados', protagonizada por Brad Pitt, en Telecinco. Lo que supone un estrepitoso fracaso dado el coste que lleva emitir el primer pase de una película de Hollywood, que puede suponer al menos tres veces más que el del capítulo de una serie.

Los ‘chicos' de Paolo Vasile habían programado este filme de suspense y acción para hacer el mayor daño posible y contrarrestar el debut de la ficción de Atresmedia, algo que a todas luces no solo no han conseguido si no que les ha salido el tiro por la culata.

Si las cosas, y tras la decisión de eliminar los informativos en Cuatro, parece que Vasile está que echa humo y las caras de circunstancia del equipo directivo de Mediaset Esepaña son todo un poema, sin saber qué hacer y encomendándose de lleno a que ‘GH DUO' les saque de esta desacostumbrada situación