El pánico de la infanta Elena a que su hija Victoria Federica sea víctima de la maldición de los Borbones

La Infanta Elena, como cualquier madre, está muy preocupada por sus hijos, en especial por Victoria Federica

Vic para los amigos, se ha hecho mayor mayor de edad y ya vuela sola. Cada vez es más independiente y esto quita el sueño a la infanta. La última decisión de Victoria ha afectado mucho a la hermana del rey Felipe VI. La infanta no deja de pensar en que su hija pueda ser víctima de la maldición de los Borbones

Según recoge Cotilleo.es, Victoria Federica, al igual que a su madre, no le gusta que le marquen el camino. Vic, parece que está enamorada de un torero, Gonzalo Caballero. La pareja no esconde sus sentimientos y ya han oficializado lo suyo dejándose ver en situaciones que denotan que entre ellos hay algo más que la amistad inicial que quisieron vendernos. En esto, Victoria sale a su madre. No le gusta dar explicaciones, y mucho menos a los medios de comunicación.

La relación entre Vic y Gonzalo ha sido bien recibida en Zarzuela. Sobre todo, en el caso de la infanta Elena y don Juan Carlos, los dos muy aficionados al mundo taurino por lo que el hecho que Victoria se haya enamorado de un torero es algo que les produce simpatía. Sin embargo, la alegría que siente por el romance la Infanta contrasta con su preocupación ya que tras haber obtenido el carnet de conducir Victoria, la joven conduce su propio coche y su madre teme que sufra un grave accidente automovilistico, algo que parece erseguir a los Borbones.