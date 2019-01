Los excesos de cirugía estética arruinan la cara de María Patiño

Maria Patiño lleva muchos años en televisión como colaboradora de programas de crónica social así como presentadora sustituta en ocasiones de Jorge Javier Vázquez y titular del programa ‘Socialite' en Telecinco.

Queda muy lejos aquella joven Maria de pelo ensortijado que algunos calificaban como otra ‘Rosarillo' en sus primeros tiempos de ‘Sabor a ti' con Ana Rosa Quintana en Antena 3.

Patiño, de nacimiento gallego pero que pronto de fue a vivir a Sevilla, segúnn recuerdan nuestros compañerosde Exclusiva Digital, era incluso tímida en sus primeros años de colaboradora. Pero el tiempo pasa, y las personas cumplimos años y vamos cambiando, adaptándonos a los nuevos roles que creemos nos marca la sociedad. Y Patiño fue cambiando. Primero empezó a sacar su "vena" y nunca mejor dicho ya que debido a un problema físico, creemos recordar que de tiroides -como ella misma contó- ,cuando se exaltaba en una discusión se le hinchaba considerablemente una vena del cuello.

Al finalizar ‘¿Dónde estás corazón?', el programa de las noches de los viernes en Antena 3 que presentaba Jaime Cantizano, Patiño migró a Telecinco, primero a ‘El Programa de AR' en las mañanas, y posteriormente, tras haber renegado de ellos, a los programas de La Fabrica de la Tele, los 'Sálvames' y compañía.

Y entonces Patiño empezó a probar la estética. 'Dientes, pechos, liftings, boca...' Todo ello acompañado de actividad física ya que a María le gusta practicar deporte. Y empezó a verse ‘mejor', y continuó con un poquito de botox por aquí, otro por allí...y al final su imagen es otra, pero otra no mejor sino similar a la de muchas famosas adictas a la estética, habiendo perdido a nuestro gusto su ‘personalidad física'. Ya no es Maria Patiño la periodista (titulo que no terminó). Ahora es María Patiño ‘la diva de Telecinco'

Vean la comparativa de dos imágenes que solo distan 16 meses en el tiempo y juzguen ustedes