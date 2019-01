La feroz crítica de Laura Fa a Terelu Campos por su entrevista en 'Sábado Deluxe'

La primera aparición de Terelu Campos en televisión en el programa 'Sábado Deluxe' del día 12 de enero, tras haberse sometido a una doble mastectomia no ha dejado indiferente a nadie, desde sus propios compañeros y colaboradores del programa hasta los espectadores en general, todo el mundo ha tenido su visión y opinión sobre la entrevista.



Desde personas que se han solidarizado con la hija mayor de María Teresa Campos, hasta voces discordantes a las que no les ha gustado el tono y contenido de la entrevista, como ha sido el caso de su compañera de programa la periodista Laura Fa.



Para Laura Fa, Terelu dio "detalles escabrosos que no son necesarios". Según recoge la web de T5, la colaboradora se ha mostrado muy crítica con la entrevista de su compañera y ha asegurado que no empatizó con ella: "Hay límites que no se pueden pasar". Laura ha reconocido que, en su opinión, Terelu "lleva tan al límite su enfermedad para que la crítica no se la coma" y, tanto ella como Carmen, "están cómodas en el papel de personaje" que se han creado.



No obstante la periodista ha dejado claro que no cuestiona el sufrimiento de Terelu Campos y su familia, ni el dolor que está viviendo: "Pero el mensaje debería haber sido otro", ha explicado para finalizar