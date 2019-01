El grandioso zasca de Antonio Montero a Terelu Campos, al que no le falta razón

Tras estar más de tres meses retirada de los focos del plató de 'Sálvame' después haberse sometido a una doble mastectomía, Terelu Campos volvía a Telecinco este fin de semana para sentarse como invitada en 'Sábado Deluxe'.

La hija de María Teresa Campos habló del infierno que había vivido con su enfermedad y la traumática operación a la que se sometió, con un postoperatorio largo y doloroso.

Pero si bien algunos colaboradores y compañeros de programa se han solidarizado con ella, otros han sido muy críticos. Tal fue el caso de Laura Fa el pasado lunes, quien criticó la forma de "mercantilizar con su enfermedad", o el de Antonio Montero quien este martes le lanzaba un 'torpedo' que le explotaba de lleno a Terelu al decirle:

"¿Para ti era trabajar lo que hiciste el sábado?"

El paparazzo y ex colaborador de '¿Dónde estás corazón?' criticaba de esta forma el testimonio de su compañera pero ella no se quedaba callada: "Vine en agradecimiento y a pagar el apoyo que me ha dado la dirección de La Fábrica de la Tele en estos meses en los que yo no he podido trabajar y no me han soltado de la mano".

Además, Terelu ha criticado que "los que estén fuera" si puedan lucrarse con su enfermedad pero a ella se le juzgue por contarlo (no entendemos bien a quiens e refiere con esto, a no ser que sea su hermana Carmen Borrego): "Tengo mi conciencia transparente", ha dicho contundente.