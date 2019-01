A Mario Vaquerizo se le "han quitado las ganas de follar" por su delicado estado de salud

No corren buenos tiempos para Mario Vaquerizo en cuanto a estado de salud se refiere. En las pasadas navidades comenzó a sentir unas incomodas molestias en las espalda a lo que en principio no quiso darle mucha importancia, pero el día de Nochevieja el dolor alcanzó cotas insoportables, hasta el punto de que no pudo celebrar como en él suele ser habitual la última noche del año. "Habíamos invitado a los amigos a casa", contaba Mario anoche en 'Sábado Deluxe', pero se sentía tan mal que no tuvo más remedio que retirarse y meterse en la cama.

Desde entonces, según recoge Exclusiva Digital, está en casa intentando recuperarse con los cuidados de sus padres y de Alaska, su esposa, amiga y cómplice.

"Mis dolores siguen pero no van a poder con esta Nancy pesada que está deseando volver a ser una mariquita inquieta que es mi estado natural"

escribía Mario el día de la Epifanía en su cuenta de Instagram.

"Mi enfermedad me está afectando tanto que no tengo ganas de f...", decía mientras intentaba acomodarse de manera que no se hiciera daño en el sillón de ‘Sábado Deluxe', donde afirmó que su espalda estaba en muy mal estado. "Tengo que corregir mis problemas con ejercicios", explicó a los colaboradores del programa quienes mostraron la preocupación en sus caras.