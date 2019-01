El monumental zasca de Ingrid García-Jonsson a Leticia Dolera en los Premios Feroz

Ingrid García-Jonsson ejerció este sábado como conductora de la gala de los Premios Feroz 2019, que este año se ha celebrado en Bilbao con asistencia de público por primera vez.

Según recogen nuestros compañeros de Exclusiva Digital, la actriz comenzó la presentación de la Gala bromeando con que no sabía hablar en euskera, pero que había sido elegida para presentar el evento por descarte, y ha aprovechado para enviar un mensajito que parecía un 'zasca' en toda regla a la actriz y directora Leticia Dolera por la polémica que se generó al despedir a la actriz Aina Clotet, en la serie 'Déjate Llevar', por estar embarazada.



"Cumplo el requisito más importante para que una actriz trabaje en este país: 'No estoy embarazada", decía de sopetón Ingrid. "Tengo aquí el predictor, Leti por si quieres hacerme un casting", añadia con mucha ironía.



Pero para rebajar el nivel de sus palabras la presentadora quitaba hierro al asunto diciendo que si alguien se ofende, puede beber. "La bebida es gratis, así que: chupito. Leti, si quieres brinda con agua", ha añadido.



Leticia Dolera, que se encontraba sentada en una de las mesas cercana s al escenario, ha reaccionaba con una sonrisa, no sabemos si fingida o real.



Obviamente las redes sociales se hacían eco enseguida de las palabras de Garcia Jonsson diciendo entre otras cosas que la risa de Dolera parecía forzada.

LA PRIMERA HOSTIA A LETICIA DOLERA.



YASSSS#PremiosFeroz2019