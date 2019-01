El 'edredoning' de Sofia y Alejandro humedece las sabanas de la casa de 'GH DUO'

La relación o no relación entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá, que seguimos sin saber que es lo que hay entre los dos, es lo más parecida a la noria de un parque de atracciones. Tan pronto se odian como se adoran. Dicen que "amores reñidos son los más queridos", y la pareja de concursantes parece ser un fiel reflejo del refrán



Como recoge la web de T5, la relación de Sofía y Alejandro cambia de la noche a la mañana. Lo que parece un acercamiento inocente cuando el sol está en lo alto, es otra cosa cuando se esconde.



Aunque Sofía piensa y de hecho así se lo dice a Alejandro, que ambos son "lo suficientemente adultos para saber lo que hay", parece que Albalá no lo tiene claro y pasa momentos de excitación sexual que no puede calmar: "Me va a volver loco, llega la noche y no soy de piedra. Nos ponemos cariñosos y..."



Pues eso, que habrá que llamar a los CSIs para que busquen rastros de fluidos por las sábanas de sus camas