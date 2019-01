El Langui denuncia la salvaje agresión de unos taxistas a un VTC de personas con movilidad reducida

Juan Manuel Montilla, conocido como 'El Langui', ha denunciado a través de su cuenta de Twitter la agresión que ha sufrido uno de los vehículos de la empresa Venze por parte de un grupo de taxistas asalvajados durante la manifestación de este gremio en Madrid.

"Venze es una aplicación de vehículos adaptados exclusiva y especializada para personas con movilidad reducida, cosa que Taxi no cumple al 100%", ha señalado el cantante y actor en un texto publicado junto a la imagen del estado del vehículo tras la agresión.

El Langui además ha añadido "Venze es una empresa que tributa todo aquí". Así ha comenzado el actor su denuncia sobre uno de los incidentes que ha dejado por ahora la huelga de taxistas que continúa este lunes con centenares de estos trabajadores en las calles de algunas ciudades españolas.

"Hoy uno de los vehículos (de Venze) ha recibido por parte de taxistas lanzamiento de piedras con pasajero en su silla de ruedas atrás montado. El impacto, encima, ha sido en la parte trasera (donde se sitúa la silla)".

Tras este mensaje, el Langui ha recordado con grtan ironía un anécdota que asegura frecuente con conductores de taxis: "Me acuerdo de las veces que he montado en taxi y el taxista me ha hecho firmarle alguno de mis discos pirateados, y encima sin respeto ninguno se ha reído diciendo que es que hoy en día quién compra un disco"

Auténticamente de vergüenza las actitudes violentas para reinvindicar derechos. Menos samba y más trabajar señores taxistas. Si tienen lo que hay que tener hagan huelga a la japonesa, trabajen el doble