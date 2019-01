¡Más mentiras!: Ni es de Albacete ni tiene 30 años. Asi es la novia de Matamoros de verdad

Jonathan, hijo de Cristina la nueva novia de Kiko Matamoros, se ha puesto en contacto con ‘Sálvame' o el programa con él, tras conocerse la noticia del noviazgo de su madre con el colaborador de Teleinco.

El joven, que tiene 19 años, ha matizado algunos puntos que se informaron erronemante: su madre es catalana, no de Albacete y no tiene ascendencia brasileña, además está a punto de cumplir lo 40 años y no 30 como se dijo, y tiene otro hijo, más pequeño que Jonathan.

Además el joven ha contado algo que pasó con su madre y que su relación en la actualidad con Cristina ahora es "prácticamente nula": "Decidí cortar la relación, lo justo y necesario para hablar con mi hermano".

Kiko Matamoros lo anunció en primera persona y por sorpresa: Tengo novia, se llama Cristina y estoy enamorado. Apenas unas horas después se pudieron ver las primeras fotos y Jonathan, hijo de la mujer hablaba con ‘Sálvame'.

Según recoge la web de T5 el joven tiene 19 años y, en primer lugar, matiza que su madre no es de origen brasileño, es catalana, y añade que es algo más mayor de lo que se ha dicho: "Va a hacer 40 años en dos meses".

Eso sí, parece que ha pasado algo entre ellos: "Mi relación con ella es nula, hace cuatro años decidí cortar la relación", ha contado Jonathan, añadiendo que solo habla con ella lo necesario para hablar con su hermano pequeño, de 12 años.

Y parece que durante una de esas conversaciones la propia Cristina le habría contado que estaba con Kiko Matamoros, algo que él no creyó en un primer momento: "Pensé que eran cosas suyas, que se lo había inventado".